На месте множество расчётов экстренных служб и вертолётов спецслужб

Отделение полиции города Нью-Йорк рассказало о множественных явлениях взрывов, случившихся на острове Рузвельта. Особый акцент сделали на мощности «хлопков», по сообщению экспертов они оказались довольно слабыми. Но как только они прозвучали, в оперативном порядке в воздухе появились звенья полицейских вертолётов. Район островной территории окружен плотным оцеплением сотрудников силовых ведомств.

Интересно, что взрывы слышали множество жителей Большого яблока, но что это было, даже спустя 3 часа после случившегося, доподлинно не известно. И несмотря на наличие Нового года за окном, «хлопки» не смогли идентифицировать, как производные запуска бесчисленного количества салютов и фейерверков.

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Источник фото: topwar.ru





Есть ли пострадавшие, доподлинно неизвестно. Местные жители в соцсетях сообщают, что ударные волны распространялись с Манхэттена и улицы Мейн.

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Спустя некоторое время появилось предположение, что таким образом могли проявиться неполадки в работе трансформаторной подстанции, перегруженной праздничным переполохом и решившей на зло празднику «сломаться» таким образом.