Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
ВСУ приходится отступать севернее Работино – российский полукотёл начинает неумолимо сжиматься
Так неимоверные усилия, потраченные минувшим летом на захват небольшого посёлка, пошли прахом

реклама

   Новый 2024 год принес украинской армии не надежды и мечты на скорую победу, а новые вызовы и невзгоды, которые иначе, как тяжелым гнетом и не назвать, а преодолеть их практически невозможно. В частности сейчас очень жарко для держащих оборону на Запорожском направлении в районе населённого пункта Работино украинских солдат и офицеров. Теперь это поселение уже весомой частью находится в так называемой серой зоне, контроль за которой утратили ВСУ и она стала «ничейной». Вместе с тем сразу с трёх направлений стоящая здесь украинская армия находится в вытянутой «кишке», терпящая огневое воздействие сразу с трёх сторон. Масштабное непреходящее огневое воздействие оказывает российская артиллерия, а бойцам элитных 128-й горной и 82-й десантной бригадам с каждым новым днём всё тяжелей и тяжелей здесь находиться.


реклама

    Источник фото: RTVI


    Кроме того, украинские штабисты прекрасно понимают, что удерживать занимаемые позиции как можно дольше уже бессмысленно и чрезвычайно опасно. Южноореховское направление находится под постоянным натиском российской стороны, где уже дабы избежать окружения и окончательного формирования нового котла, ВСУ приходится отходить севернее. К тому же на обороняющуюся здесь группировку украинской стороны оказывает давление острейший дефицит боеприпасов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   И к вышесказанному хочется добавить, что именно 1 января ВКС РФ нанесли очередные ракетные удары по военным объектам в ряде украинских регионов. И из-за острого дефицита зенитных ракет для установок ЗРК\ПВО перед украинскими операторами стал тяжелый выбор – пытаться сбить высокоточное вооружение россиян и остаться полностью без дефицитных управляемых антиракет или пропускать и дожидаться уничтожения некоторых наземных объектов.

#работино #запорожское направление
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВСУ находятся в полукотле под Работино и с тревогой ожидают наступление ВС РФ
Forbes: ВСУ отвели с Запорожья 47-ю бригаду и лишь дело времени, когда фронт здесь посыпется
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
24
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
12
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
2
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
21
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
4
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
2
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
10
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
1
В 2024 году цены на SSD могут взлететь на 50%
+
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
3
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
3
Самые громкие провалы 2023 года в технологиях по версии технологического института из Массачусетса
1
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
11
ВСУ под Купянском лишились очередного Leopard 2
+
В России построили уникальный алюминиевый мост
2
Radeon RX 7600 XT заберет у GeForce RTX 3060 звание народной видеокарты — новинка получит 16 ГБ VRAM
6

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
5
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
9
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
2
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
13
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
5
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
14
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
4

Сейчас обсуждают

REY_B_
23:09
Смотрим расклад... Во Франции выборы 21 апреля. А на втором месте по рейтингам идёт Марин Ле Пен. Так что второй тур будет весьма интересен. А в Германии светофорная коалиция любой ценой старается не...
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
Sir Traher
22:54
Военные дроны будут немного дороже: к ним пришлёпают отражающее покрытие. Установка не будет мелкой, накачивать эфир надо будет основательно, сотни киловатт мощности, ведь греть эти киловатты будут ве...
В США намерены создать ПВО нового типа
REY_B_
22:52
Если в дупе, это не значит что "оппозиция". - Оппозиция, это та же Сара Вагенкнехт. А она если и предложит депортировать украинских беженцев, то исключительно скачущую часть, и только в США. Показате...
Немецкая оппозиция предлагает покрыть дефицит личной силы в ВСУ депортацией украинских беженцев
REY_B_
22:45
"31,3 миллиона долларов США" - это им нынче только на фаллоимитаторы.... Выделят хотя бы сотню, тогда можно будет ожидать презентацию в прожект-поинте..
В США намерены создать ПВО нового типа
Abu-Bakr Abu-Bakarov
22:45
Ну это план такой был,совершенно секретный-Выявление слабого звена в рядах своих граждан и сотрудников силовых структур,в итоге шпецоперации вышли на пригожина,он оказался непригожен...
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
Bearcub
22:44
В оригинале конечно вторым было другое слово, но думаю модераторы могут не пропустить))))
Производители фотоаппаратов работают над технологией водяного знака на реальных изображениях
Bearcub
22:43
"Исследователями" были ты с горынычем???
Производители фотоаппаратов работают над технологией водяного знака на реальных изображениях
Sir Traher
22:41
Это хорошие вести
USB Type-C признали единым стандартом для электронных устройств в Евросоюзе
REY_B_
22:41
"17 000 Мбит/с" - На ножку? На банк? На плашку? На шину? Нам интересно только последнее.
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
VRoman
22:41
Т.е. большие ядра Интел так и остались в жопе по сравнению с Zen4 и новый тех процесс им не помог. А там через пол года для мобилок уже обещают АПУ на Zen5+Zen5c.
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем