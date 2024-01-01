Так неимоверные усилия, потраченные минувшим летом на захват небольшого посёлка, пошли прахом

Новый 2024 год принес украинской армии не надежды и мечты на скорую победу, а новые вызовы и невзгоды, которые иначе, как тяжелым гнетом и не назвать, а преодолеть их практически невозможно. В частности сейчас очень жарко для держащих оборону на Запорожском направлении в районе населённого пункта Работино украинских солдат и офицеров. Теперь это поселение уже весомой частью находится в так называемой серой зоне, контроль за которой утратили ВСУ и она стала «ничейной». Вместе с тем сразу с трёх направлений стоящая здесь украинская армия находится в вытянутой «кишке», терпящая огневое воздействие сразу с трёх сторон. Масштабное непреходящее огневое воздействие оказывает российская артиллерия, а бойцам элитных 128-й горной и 82-й десантной бригадам с каждым новым днём всё тяжелей и тяжелей здесь находиться.





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Источник фото: RTVI





Кроме того, украинские штабисты прекрасно понимают, что удерживать занимаемые позиции как можно дольше уже бессмысленно и чрезвычайно опасно. Южноореховское направление находится под постоянным натиском российской стороны, где уже дабы избежать окружения и окончательного формирования нового котла, ВСУ приходится отходить севернее. К тому же на обороняющуюся здесь группировку украинской стороны оказывает давление острейший дефицит боеприпасов.

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И к вышесказанному хочется добавить, что именно 1 января ВКС РФ нанесли очередные ракетные удары по военным объектам в ряде украинских регионов. И из-за острого дефицита зенитных ракет для установок ЗРК\ПВО перед украинскими операторами стал тяжелый выбор – пытаться сбить высокоточное вооружение россиян и остаться полностью без дефицитных управляемых антиракет или пропускать и дожидаться уничтожения некоторых наземных объектов.