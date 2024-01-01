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Madarator
HIMARS ВСУ пал жертвой контрбатарейной борьбы – Удар ВС РФ накрыл РСЗО рядом с Константиновкой
Артемовское направление становится чрезвычайно "токсичным" для украинского Генштаба

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   Украинское командование гложет переживание за неправильно выбранную тактику под Бахмутом (Артёмовском), когда по результатам минувшего зимне-осеннего периода, ВСУ в бесполезных действиях, стараясь удержать всеми возможными способами Бахмут, сожгли при его обороне самые боеспособные подразделения с большим опытом боёв. Причем снабжение полуокружённого гарнизона осуществлялось по насквозь простреливаемой дороге, когда ещё до попадания на условную передовую выбивалась дефицитная бронетехника и свежее пополнение бойцов. Вместе с тем отведи в минувшем феврале бахмутский гарнизон ВСУ, украинский генералитет смог бы раньше начать наступление в Запорожской степи, не дав того самого месяца на подготовку эшелонированной российской обороны. Но вместо мая контрнаступ начался в июне, причем наиболее опытные подразделения были потеряны под Бахмутом. И вот пытаясь отыграть «назад», украинский Генштаб отдал приказ на контрнаступление и здесь, когда была поставлена задача отбить Артёмовск обратно, что увеличило украинские потери до нескольких сотен бойцов за один день боёв, о чем рассказал украинский снайпер с позывным «Дед». 


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Источник фото: Известия


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   И вот в последний день уходящего года не отказавшись от попыток приблизиться к Артёмовску, ВСУ решили использовать здесь американский HIMARS, который так же должен был сдержать уже российское наступление. Но в районе Константиновке повысившиеся возможности оп части контрбатарейной борьбы позволили российской стороне встречным огнём атаковать позиционный район так и не успевшего улизнуть украинского РСЗО. Кадры множественных разрывов вблизи пусковой установки заснял разведывательный беспилотник. Вероятно если колёсная машина не уничтожена полностью, то без длительного ремонта уже не обойтись.

#всу #himars #поражение himars
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