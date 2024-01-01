Миллиардер, имеющий на всё собственное мнение, заблокировал тогда спутниковую связь для украинских дронов-камикадзе

Украинская армия посредством морских дронов ещё в 2022 году пыталась атаковать российские боевые корабли в Крыму, но Илон Маск заблокировал спутниковый канал связи и катера-камикадзе просто перестали работать. О «строптивом» миллиардере, решившем избежать намеренной эскалации с Россией, решила написать «Украинская правда».

В публикации особо отмечается, что Украина ещё в начале осени 2022 года попыталась запустить полупогружные безэкипажные катера для атаки на российский Крым, но связь «внезапно» пропала и дроны так и не смогли связаться со спутниковой группировкой Starlink.

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Так сентябрьской ночью была совершена первая неудачная атака поразить российские корабли на рейде около Севастополя. Но как только до города-героя осталось каких-то 50 морских миль, навигационное оборудование дронов отказало, а Илон Маск решил пойти наперекор и не возобновлять сеанс соединения со своими спутниками.





Источник фото: topwar.ru







За теперь уже бесполезной атакой с негодованием наблюдали руководитель СБУ Василий Малюк, «сухопутный» адмирал Алексей Неижпапа (перешедший на флотскую службу с должности танкового генерала) и вице-премьер Михаил Федоров (автор амбициозной, но провалившейся госпрограммы «армия дронов»). Причем последний предпринял усилия и попытался повлиять на Маска, с тем чтобы последний сдался и активировал соединение, но тот не изменил первоначального решения.

Позже Маск ещё многократно заявлял, что он не хочет стать тем самым «стартером» для повышения мировой конфронтации, кроме того, бизнесмен «сослался» на правило, согласно которому Старлинк не работает возле Крыма из-за боязни нарушить антироссийские санкции, введенные США.

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В Киеве, поняв всю бесполезность усилий повлиять на Маска, пытались найти замену Starlink. Но к настоящему времени ничего сделать не удалось. А в украинском правительстве открыто признали, если Старлинк перестанет работать над территорией Украины, то вся оборона ВСУ рассыплется как бумажный домик из картона.