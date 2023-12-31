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Figaro: Путин ждёт от США величайший подарок в 2024 году и никуда не спешит, уверенный в своих силах
А вместе с тем Украину ждёт то самое величайшее поражение

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   Новый год не оставил Владимира Путина без подарков на 100%, но самый главный приз ещё маячит впереди. Так может случиться, что Джо Байден проиграет, как и любой другой кандидат от Демократической партии. И именно этот случай станет величайшим подарком для хозяина Кремля, уверены во французском издании Le Figaro. Все ждут выборов США – кто-то с содроганием, кто-то с большой неумеренностью, а кто-то, такие, как Владимир Путин, с большим предвкушением будущей победы.

   Вместе с тем Путин не тот «игрок», который будет ждать у моря погоды. Владимир Владимирович сам перейдет в атаку на своих противников. Последнее касается ситуации на Украине, где российская армия наступает, а Украина держится из последних сил. Причем крах Киева может случиться ещё до выборов будущего хозяина Белого дома, уверены в публикации.

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Источник фото: РБК


   Вместе с тем Владимир Зеленский «грустит» уже сейчас, ожидая что хотя бы в январе демократы с республиканцами уладят свои противоречия и всё-таки достигнут консенсуса в непростом решении поддержать Украину на военном уровне. Ведь без военной помощи от США так тяжело бороться с не имеющей финансовых проблем Россией. Причем ситуация парадоксальная: под тяжелейшими экономическими санкциями находится Россия, а страдает от этого Европа и отчасти США. Так на кого наложили санкции? Вопрошают иностранные журналисты.

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   И вот если новым президентом станет Дональд Трамп, то и без того держащаяся на волоске поддержка ВСУ может и вовсе прекратиться, а Трамп и Путин «распишут на двоих» судьбы Украины. Причем мнение последней спрашивать никто не будет, горько резюмировали в финале публикации.

#владимир путин #россия и сша #инопресса #инопресса об украине
Источник: lefigaro.fr
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