Без военной поддержки Запада украинской армии придётся отступать с потерей территорий

На фоне крайне тяжелого положения ВСУ решились атаковать предпраздничный Белгород 30 декабря. Для нападения было выбрано РСЗО, так как атаковать ракетами авиационного базирования из-за надёжной охраны воздушного пространства российской границы не представлялось возможным. Кроме того силы белгородского ПВО прекрасно справляются и с многочисленными ударными дронами в массовости своей запускаемыми украинской армией с территории Харькова. Версии, что ВСУ выбрали залповую систему «Ольха» и реактивные снаряды «Вампир», выдвинули журналисты издания Russia Today.





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Источник фото: российская газета





В момент атаки группа, совершившая обстрел, приблизилась к позиционному району, откуда наиболее было удобно выпустить пакет реактивных снарядов и совершила массированный запуск. Сразу после полного залпа вся техника ретировалась на дальнюю базу, расположенную на окраинах Харьковской области. Известно, что по центральной части Белгорода выпустили ракеты РСЗО «Ольха» с кассетной боевой частью и реактивными снарядами чешского происхождения под названием «Вампир». В результате обстрела 130 человек получили ранения, в том числе и дети. Часть из них на специальном воздушном борте была эвакуирована в московские больницы для специализированного лечения.

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Сегодня в МО РФ рассказали, что в качестве встречной меры было нанесено огневое поражение высокоточным оружием по местам пребывания в Харькове ВСУ и ГУР, а так же СБУ.