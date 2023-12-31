Кажется Вашингтон слишком сильно стали раздражать непокорные племена йеменских повстанцев

США решили показательно наказать осмелевших хуситов, решивших в морском бою атаковать западный корабль в водах Красного моря. Так морские силы йеменских повстанцев нацелились на коммерческий Hangzhou, принадлежащий судоходной фирме Maersk. В момент атаки датского корабля рейдовые силы Центрального командования США потопили небольшие судёнышка хуситских мореманов.

Немногим до этого боевой корабль США под названием «Грейвли» силами бортового ПВО перехватил хуситскую баллистику, запущенную в количестве двух единиц по гражданскому судну с флагом Сингапура.

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Источник фото: topwar.ru





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О первом случае поступили свежие подробности: Hangzhou отправил сигнал бедствия с информацией о морской атаке. Причем экстренное уведомление не было первым. Атаковавшие контейнеровоз неизвестные, позже оказавшиеся хуситами, использовали четыре малоразмерные лодки без бортового вооружения. Но сама «судовая команда» использовала автоматы, после чего попыталась взять корабль штурмом, но ответным огнём абордаж был сорван, когда решившие не экономить судовладельцы приписали к команде корабля охранную команду бывших спецназовцев. Вскоре на помощь подоспели вертолёты CENTCOM, которых хуситы не побоялись, несмотря на то, что перед ними предстали отнюдь не гражданские версии. Поэтому морские волки хуситского разлива винтокрылые машины стали поливать огнём из автоматов с намерением сбить. И уже американские лётчики поняв бессмысленность мирного решения конфликта, поразили 3 из 4 моторок шквалом огня. Единственная после инцидента выжившая хуситская команда решилась в оперативном режиме ретироваться к спасительным берегам. Храбрых, но безрассудных хуситских моряков решили не преследовать.