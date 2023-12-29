БПЛА практически невозможно подавить антидронной пушкой

Российская армия в ближайшей перспективе получит новую разновидность «Ланцета». По официальной информации от пресс-службы ZALA, компании, которая и изготавливает знаменитые барражирующие боеприпасы, передовой дрон-камикадзе удивит противника.

Перспективная разработка получила собственное название «Изделие-55». Икс-образный аппарат оснащён четырьмя микродвигателями и похож внешне на более ранние модели «Ланцетов». А вот дальше начинаются отличия: запускается «пятьдесят пятый» посредством пускового контейнера, тем самым уменьшая предстартовую подготовку перед атакой.

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Помимо способа старта и назначения, в пресс-релизе обозначено, что барражирующий боеприпас предназначен для действия в так называемом ближнем радиусе действия с высокой степенью безопасности для запускающего персонала. Это выражается в необязательности присутствия рядом с моментом вылета непосредственно оператора. Тем самым подчеркивается «дистанционность» разработки. А разрешающие работы камеры позволяют транслировать кадры полёта в режиме высокой чёткости, обеспечивая «Full HD». Кроме того можно задать угол поражения цели.





Источник фото: ТГ-канал "ZALA AERO"





Актуальной версией «Ланцета», применяющегося на передовой – это «Изделие 53» в заводском обозначении. Дрон получил возможности «автонаведения»: сам обнаруживает, сам идентифицирует и сам выбирает момент и время атаки.

Но одной из главных «фишек», способных нести смятение в РЭБ-подразделения противника на передовой, в компании-разработчике называют практически абсолютную устойчивость бортовой электроники беспилотного аппарата к помехонаводящему оружию и излучателям «грязных» данных, способных дезориентировать обыкновенный дрон. Такие волновые атаки «Изделие 55» практически не заметит и будет выполнять боевую миссию до логичного завершения как ни в чём не бывало.

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В одном из последних сражений Ланцет смог выследить чуть ли не единственный, находящийся на плаву бронекатер украинской армии, и потопил его прямо рядом с другим судном ВСУ.