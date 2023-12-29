Украина была атакована 130 ракетами сегодняшней ночью

Валерий Залужный прокомментировал ночную гибридную атаку 29 декабря, которая стала самой масштабной за весь 2023 год. По утверждению главнокомандующего ВСУ, на военных и промышленных объектах восточноевропейской республики прозвучали взрывы. Ракетной атаке помимо военных целей, подверглись промышленные сооружения (на последних могли ремонтировать бронетехнику и производить вооружения) и объекты критической инфраструктуры. Уточнять, «что, где и когда», Залужный не стал.





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Источник фото: Российская газета





Сегодняшним утром ВКС РФ и военный флот запустил ракетный ударный «кулак». Цели были поражены в украинской столице, приграничном Харькове, Львове, Одессе и Днепре. Масштабная воздушная тревога и её узнаваемая сирена звучали на протяжении 3 часов. Причем помимо выше озвученных городов, для ВСУ было неспокойно и в тыловых районах Запорожья и Херсонской области.

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По мнению Юрия Игната, имеющего должность официального представителя Воздушных Сил ВСУ, «по Украине летело всё, кроме «Калибров»» (на самом деле Калибры тоже запускались, причём явно не в единичном количестве, о чём полковник ВСУ мог и не знать). Пуски авиационных ракет осуществляли стратеги и дальние бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС. Так же к атакам подключались истребители МиГ-31К, использовавшие гиперзвуковые «Кинжалы». А непосредственно в зоне проведения российской спецоперации противорадиолокационными ракетами Х-31П и Х-59 атаковали самолеты тактической авиации Су-35 ВКС РФ. Так же известно о запуске «Гераней».