Для космоса у США деньги нашлись, а для Украины – нет

В США жизнь идёт своим чередом, и про тяжелое экономическое положение Украины никто не вспоминает, продолжая развивать свою космическую программу без оглядки на пожелания Владимира Зеленского и его правительства. Так тяжелый ракетоноситель Falcon Heavy доставил на земную орбиту космоплан X-37B Космических сил. Новейший образец и концентрат высокотехнологичных технологий был доставлен сегодняшней новостью в открытый космос, пишут РИА Новости, опубликовавшие ссылку фирмы SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки в космическом центре Кеннеди в 4:07 по московскому времени.

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Источник фото: digitaltrends.com





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Проект Х-37В один из самых таинственных и закрытых среди всех подобных Пентагона. Американское военное командование весьма скупо прокомментировало свои планы в космосе, заявив лишь, что главная цель полёта, получить архиважные данные от экспериментов в космосе. Что это за испытания и почему для этого нужен целый космпоплан – естественно не сообщается. Даже любое уточнение миссий космического корабля попадает под статью американского уголовного кодекса в рамках разглашения сведений, содержащих государственную тайну.