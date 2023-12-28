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В российском правительстве планируют построить новую железную дорогу в Крым из Ростовской области
Поездка к морскому отдыху должна стать короче

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   Новая железная дорога, которая соединит Крым и Ростовскую область, содержится в планах российского правительства. Такой новостью с российскими журналистами поделился вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

   По словам высокопоставленного функционера, новая железнодорожная сеть Новороссии и текущая сеть «Старой России», будут интегрированы между собой и связаны. Как считает Хуснуллин, такая дорога будет короче и позволит россиянам быстрее отправляться к морскому побережью Крыма на летний отдых или для круглогодичных путешествий.

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Источник фото: РБК


   Теперь, как только завершится российская спецоперация, дорожные работы незамедлительно начнутся. Но уже сейчас происходит предварительная оценка будущего проекта и действуют оценочные мероприятия, призванные ускорить будущую грандиозную стройку. Кроме того рекрутинговые службы уже разыскивают будущий персонал, а проектные бюро проводят экологическую, геологическую и прочие необходимые экспертизы в местах гипотетических земляных работ.

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   Вместе с тем существует вполне жизнеспособный план будущего "окольцовывания" Азовского моря, которое в свете текущих событий стало внутренним морем России. На побережье природного водоема появится сеть разветвленных дорожных и железнодорожных путей, делающих перемещение грузов и пассажиров вдоль моря быстрым и удобным. Кроме того щедрые вливания в инфраструктуру региона позволит оживить местную экономику и послужит серьёзным толчком для взятия высот в деле благосостояния новых российских регионов. Но всему своё время.

#крым #инфраструктурные проекты россии
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