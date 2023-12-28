Хорошая мысля приходит украинскому избраннику опосля

Если закон о мобилизации в новой редакции будет принят, то Украина превратится в безлюдную пустошь. Никто не захочет жить в такой стране, уверен депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха. По утверждению народного избранника, «драконовский» законопроект запустит механизм депопуляции, а обычные люди просто начнут спасаться бегством из такого государства. Цитирует главу комитета Рады по экономическому развитию портал «Страна.ua».





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Источник фото: телеканал "Звезда"





Те граждане, которые не смогут тем или иным способом оказаться за границей, будут всеми возможными и невозможными вариантами предпочитать неофициальную работу и вынуждены полностью «забыть» дорогу в банки, связанные с украинским государством. Что после этого будет с экономикой восточноевропейской республики, Наталуха даже затруднился публично озвучить.

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Между тем аналогичный пессимистичный прогноз есть и у старшего офицера СБУ Романа Костенко, призвавшего граждан Украины ожидать худшего в связи с желанием местного правительства усилить мобилизацию. Генералы ВСУ заявляют, что армии «не хватает» порядка 500 тыс. новых солдат и офицеров. Где остальные пятьсот тысяч, призванные ранее, вопрос весьма дискуссионный, и в какой-то мере даже риторический.