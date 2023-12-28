Был бы ум, будет и рубль; не будет ума, не будет и рубля

Тот самый канцелинг, или культура отмены, когда целая россыпь так называемых российских звёзд оказалась вовлечённой в неприятную историю с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой, дал свои плоды. И ждать для этого не пришлось месяц. Так несмотря на свои публичные извинения, как видится сейчас, в безуспешной попытке объяснить пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, что он попал в тот самый злосчастный ночной клуб «Мутабор» совершенно случайно. Поэтому Киркорову, скрипя зубами, пришлось, сильно того не хотя, лихо отплясывать под заводные ритмы всяческой эстрады вместе с другими случайно зашедшими на празднество, «не забыв» как бы при случайном посещении вечеринки одеться соответствующе установленному дресс-коду.





реклама

Источник фото: РИА Новости







И вот кажется спустя пару дней не неизвестной причине, перестал работать сайт российского поп-короля. Теперь при попытке посетить kirkorov.ru, у пользователя выскакивает окно с сетевой ошибкой «4030», а сам сайт не открывается, когда во всплывающем сообщении поясняется, что «Сайт был заблокирован. Попытайтесь зайти позже». Причем сам код ошибки достаточно просто расшифровывается: сайт внесён в список «запрещенных» непосредственно владельцем, либо хостинг-провайдером.





Источник фото: Российская газета







рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вместе с тем российский суд во вполне себе стремительном режиме нашел доказанным тот факт, что встреча в клубе «Мутабор» оказалась не просто ударом по морали, а той самой пропагандой запрещенного ЛГБТ. Но ещё до этого момента, опытный эстрадный певец, понимая куда дует ветер перемен, весьма оперативно записал видео с извинениями, что сделали аналогично и другие звёзды. Но этот факт оказался приятным отечественному зрителю, но явно недостаточным. «Вдруг» большинство новогодних корпоративов и концертов у участников стали отменяться с периодической регулярностью и резвостью. Вместе с тем Киркоров «исчез» с постера предстоящего фильма «Иван Васильевич меняет всё!». А сами эпизоды, где исполнитель множества хитов принимал участие, стали пересниматься заново. И да, в новогоднем «голубом огоньке» Киркорова тоже не будет. Как говорится, кто не понял, тот поймёт.