В день на военную борьбу с Россией Украина тратит 5 млрд. гривен

Необычная ситуация сложилась на территории Украины, где несмотря на все уговоры и прямые намеки Вашингтона и Брюсселя, может быть «подумать» и начать мирные переговоры с Москвой, но президент Владимир Зеленский, «ссылаясь» на конституцию (причем 5-ый лидер независимой Украины ту самую конституцию нарушил не единожды до этого), где подобный формат мира категорически отрицается, решил бороться до границ 1991-го года. И под это планируется призвать в изрядно поредевшую украинскую армию свежие 500 тыс. солдат и офицеров, не исключая и вчерашних «исключенцев» из числа лица групп с инвалидностью. Но немного поостудить воинственный пыл своего руководителя решила министр экономики восточноевропейской республики Юлия Свириденко.





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Министр финансов Украины. Источник фото: google.com







По словам высокопоставленного функционера, бюджет Украины не способен в полной мере покрыть издержки украино-российского конфликта самостоятельно. Для этого необходима срочная финансовая поддержка от ЕС и США. Если Вашингтон и Брюссель откажутся помочь деньгами, то следующий год 500 тыс. госслужащих встретят с пустым кошельком, как и полтора миллиона учителей. А 10 млн. украинских пенсионеров останутся без своих законных выплат, гарантированных государством. Для зарплат, пенсий и иных социальных гарантий в бюджете Украины нет денег. Поэтому регулярные выплаты будут перенесены на более поздний срок, заверила чиновница.

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А по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, один день боёв ВСУ обходится украинской казне в 6 млрд. гривен.