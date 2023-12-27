Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Генерал ВСУ Тарнавский считает, что ВС РФ готовит главный удар в направлении Авдеевки
Не только планируется такой удар, но и скоро он и будет нанесён

реклама

   С каждым новым днём оперативно-тактическая ситуация для украинской армии на всём протяжении передовой становится всё хуже. Это можно было бы отрицать, что делает политическое руководство Украины, но военное руководство в лице генерала ВСУ Александра Тарнавского уже перестает притворяться, что всё хорошо. По мнению высшего украинского офицера, российская армия наступает «по всей линии фронта». Причем по предположению украинского командира, всё это «ещё цветочки». А вот подготовка к главному удару в направлении Авдеевки это и есть те самые «ягодки», которых и стоит опасаться и относиться к этому со всей серьёзностью. О непростом положении авдеевского гарнизона написали на портале «Страна.ua».

   Но на этом мрачные прогнозы от украинского генерала не закончились. Тарнавский резюмировал, что следующий 2024 год будет существенно тяжелей и к этому нужно быть готовым уже сейчас.

реклама


Источник фото: google.com


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Вместе с тем украинский президент Владимир Зеленский и его чиновники официально не признают тяжелую обстановку на передовой. А так же полностью отрицают падение Бахмута минувшей весной, как и оставление украинскими силами Соледара и Марьинки. В словах Зеленского за эти города «продолжается» борьба в поле, а все те, кто думают иначе, просто подвержены сильному влиянию «российской пропаганды». В минувший понедельник глава МО РФ Сергей Шойгу на личной встрече выступил с докладом перед Владимиром Путиным. На мероприятии российскому руководству было сообщено, что Марьинка окончательно освобождена. И уже в ДНР местные военные чиновники объяснили значение такой победы, заявив, что падение Марьинки привело к тому, что ВС РФ заблокируют пару важных логистических направлений, ухудшив снабжение ВСУ в донецком регионе в значительной мере.

#всу #авдеевка #битва за авдеевку 2023 #тарнавский
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Залужный признал оставление населённого пункта Марьинка
В Офисе Президента озадачены новым выступление главкома ВСУ Залужного
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании свершается энергетический переход: электричество меняется прямо сейчас
20
Россия осваивает добычу сложноизвлекаемой нефти, а сланцевая отрасль в США деградирует
13
В западных СМИ начали обсуждать танк Т-95, который так и не пошел в серийное производство
3
Хакеры взломали разработчиков Marvel’s Spider-Man 2 и слили скриншоты игры на ПК
1
Украинский военный высказал мнение по поводу провала контрнаступления
+
В Китае введен в эксплуатацию сверхпроводящий кабель 35 кВ длиной 1,2 км
10
На новогодние праздники российские кинотеатры могут отказаться показывать голливудские фильмы
3
Основные характеристики GeForce RTX 5090 и Radeon RX 8900 ХТХ – горячие флагманы с TDP от 600 Вт
7
Ученые синтезировали материал, который может левитировать
9
Иранский ВМФ показал новые морские ракеты и "похвастался" их интеллектуальным режимом полёта
+
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
5
Немецкий автопром могут продать Китаю
4
Твердотельный накопитель Micron 3500 совершил революцию в хранении данных
6
Украинские паблики: Русские войска продвинулись по направлению Очеретино
+
Китайские автопроизводители привлекают внимание к своей продукции за счёт спорткаров
1
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Who Calls RES API — веб-сервис по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом
1
Для Су-57 разработали новый двигатель АЛ-51Ф1 или «Изделие 30»
2
На Камчатке построили первую в России промышленную солнечную электростанцию
16
Инженер Nvidia резко ответил главе Intel, заявившему, что им повезло с доминированием в области ИИ
2
ВМС США получили первый сверхбольшой беспилотный подводный аппарат «Косатка»
+

Популярные статьи

Т-80 с новым 1500-сильным двигателем станет "автострадным" и превратится в самый быстрый танк в мире
21
Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
8
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
88
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
58
Что такое искусственный интеллект - все что вам нужно знать про новую технологию
6
Строительство двух японских "антигиперзвуковых" суперэсминцев AEGIS ASEV начнется в 2024 году
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
12
Первый в мире ракетный танк создали в СССР
10
ДБ-ЛК: Бомбардировщик с прозвищем «летающая курица»
2
КВ-3: несостоявшийся прорыв советских танковых войск. История одного секретного проекта
2

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
15:40
"агентура агрессора докладывала, что Киев падет за 3 дня." Так генерала США Марка Милли ещё никто не называл.
В Минобороны России подтвердили повреждение корабля «Новочеркасск» при атаке ВСУ на Крым
Подарочек
15:39
А где в Апшеронске Махачкалинская улица? Я же не обезьяна, что бы ваши метки знать.
В Минобороны России подтвердили повреждение корабля «Новочеркасск» при атаке ВСУ на Крым
Блейд
15:38
Давай, через 30 минут если тебя не будет на 26, Я надеюсь ты знаешь что такое 26? Эту улицу все знают кто в Махачкале живёт, Я тебя раком поставлю на площади прямо на 26
В Минобороны России подтвердили повреждение корабля «Новочеркасск» при атаке ВСУ на Крым
Товарищ Ким
15:36
Депутаты, госчиновники (госсоветники разных классов), обеспечили себе безбедное существование до конца жизни их правнуков. В настоящее время чиновничья каста, ровно в два раза превышает количество чин...
10 млн россиян уйдут на пенсию в 70 лет или останутся вообще без нее
Иван Горыныч
15:35
БПК да, марьинку нет.🤣🤣
Генерал ВСУ Тарнавский считает, что ВС РФ готовит главный удар в направлении Авдеевки
Подарочек
15:35
ну всё, через 30 минут будешь у меня шмурдяк со шпалами пить
В Минобороны России подтвердили повреждение корабля «Новочеркасск» при атаке ВСУ на Крым
Эдуард Егоров
15:34
😂Это у вас сарказм, или вы так реально считаете. Если вы так считаете , то вы не тем местом думаете.
В Rheinmetall подтвердили намерение выпускать 400 танков KF51 Panther на территории Украины
Иван Горыныч
15:33
Посейдон где, 200 км/час под водой, ты где?
Беспилотная подлодка Orca ВМС США создана для борьбы с дронами и не только
Блейд
15:32
Давай через 30 минут на 26
В Минобороны России подтвердили повреждение корабля «Новочеркасск» при атаке ВСУ на Крым
Иван Горыныч
15:32
Индия и Китай в контрах и давно, а мы надними?😂😂😂
Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем