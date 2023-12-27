Не только планируется такой удар, но и скоро он и будет нанесён

С каждым новым днём оперативно-тактическая ситуация для украинской армии на всём протяжении передовой становится всё хуже. Это можно было бы отрицать, что делает политическое руководство Украины, но военное руководство в лице генерала ВСУ Александра Тарнавского уже перестает притворяться, что всё хорошо. По мнению высшего украинского офицера, российская армия наступает «по всей линии фронта». Причем по предположению украинского командира, всё это «ещё цветочки». А вот подготовка к главному удару в направлении Авдеевки это и есть те самые «ягодки», которых и стоит опасаться и относиться к этому со всей серьёзностью. О непростом положении авдеевского гарнизона написали на портале «Страна.ua».

Но на этом мрачные прогнозы от украинского генерала не закончились. Тарнавский резюмировал, что следующий 2024 год будет существенно тяжелей и к этому нужно быть готовым уже сейчас.

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Источник фото: google.com





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Вместе с тем украинский президент Владимир Зеленский и его чиновники официально не признают тяжелую обстановку на передовой. А так же полностью отрицают падение Бахмута минувшей весной, как и оставление украинскими силами Соледара и Марьинки. В словах Зеленского за эти города «продолжается» борьба в поле, а все те, кто думают иначе, просто подвержены сильному влиянию «российской пропаганды». В минувший понедельник глава МО РФ Сергей Шойгу на личной встрече выступил с докладом перед Владимиром Путиным. На мероприятии российскому руководству было сообщено, что Марьинка окончательно освобождена. И уже в ДНР местные военные чиновники объяснили значение такой победы, заявив, что падение Марьинки привело к тому, что ВС РФ заблокируют пару важных логистических направлений, ухудшив снабжение ВСУ в донецком регионе в значительной мере.