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Депутат Рады Шевченко: Закон о мобилизации "уничтожит" рейтинг Зеленского и Залужного
А если посмотреть глубже, и отменить провокационный закон, то и наоборот, Зеленский получит политические очки

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   Украинские депутаты, чутко понимая, «куда ветер дует», стали выдавать на-гора правдивые и непротиворечащие суровой действительности прогнозы. Что в их среде наблюдается крайне редко. По утверждению члена Верховной рады Евгения Шевченко, новый законопроект о мобилизации отправит на самое дно политический рейтинг текущего президента Украины Владимира Зеленского и заодно с ним генерала Валерия Залужного. Мнение народного избранника приводит портал «Страна.ua».


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Источник фото: Лента.ру


   Как делает выводы представитель рады, для рассмотрения и утверждения правового документа другие депутаты могут отказаться голосовать или сказать категоричное «нет», но даже если голосов хватит, то Владимир Зеленский наделен правом ветировать. Но если всё пойдёт по самому негативному сценарию, то рейтинг Зеленского и Залужного будет равен аналогичному у Ющенко на излете его президентского срока, который был на уровне 3-4%.

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   Новый проект о мобилизации предусматривает снижение нижней планки для мобилизации на 2 года до 25 лет. Под призыв попадут и инвалиды III группы. Такие меры должны поспособствовать укомплектования украинской армии на «свежие» 500 тыс. солдат и офицеров.

#мобилизация на украине #закон о мобилизации #закон о мобилизации на украине #новый закон о мобилизации на украине
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