Тогда ноги в руки и вперёд в Европу, откуда "выдачи" нет

О серьёзном отношении российского президента к отрасли БПЛА-строения рассказала руководительница Центра поддержки аэроразведки Украины. По словам Марии Берлинской, в своё время невзначай рассекретившей выставку передовых дронов, создаваемых для украинской армии, по которой сразу прилетел «Искандер», Путин лично контролирует, как обстоят дела с новой отраслью в России. О чем состоялась беседа с журналистом издания «Украинская правда».

Эксперт отметила, что по данным украинской разведки, Владимир Путин не просто интересуется «как там дела», а лично контролирует технологическое производство на всё необъятном пространстве самой большой страны в мире. Об этом сообщает уже РИА Новости, ознакомившиеся с содержанием беседы украинской «леди-беспилотник».

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Источник фото: cnews.ru





Так же Берлинская вспомнила отечественные «Ланцеты», которые ей очень «не нравятся» по причине довольно высокой эффективности в деле вывода из строя, а то и полного уничтожения украинской бронетехники, будь то ещё советский танк Т-64 или же немецкий Leopard-2. «Ланцету» абсолютно без разницы, кто перед ним.

Подвела неутешительный итог своему разговору Берлинская тем, что если её мрачный прогноз начнёт сбываться, и на Украине перестанут гнаться за высокими промышленными показателями России по части развития беспилотников, то всё, что останется украинскому Генштабу, так это «трубить» сигнал об общем отступлении на передовой. Так как большинство украинского вооружения «склевывается» именно российскими беспилотными системами.

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Совсем недавно российский лидер прямо сказал, что производство беспилотников и разработка новых моделей в РФ стабилизируется в положительном ключе и происходит резкий рывок, как в производственных возможностях, так и количеству нововведений.