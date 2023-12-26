Если это не пиар, то тогда что? Опять во всём обвинят "русских хакеров"?

В мировой Сети снова случилось повторение недавних событий, когда целые массивы данных от знаменитой Rockstar Games оказались открытом доступе в мировой паутине. На сей раз в сети, как назидание за ошибки в корпоративной безопасности, опять «без паролей и двухфакторной авторизации», пускай и на мгновение, появился исходный код игры GTA.

Фанаты игровой серии уже тщательно изучили непреднамеренный слив и нашли упоминание в нём о GTA VI и о симуляторе жизни школьного озорника с намекающем «на все деньги» названием Bully. Причем, наряду с исходным кодом, появились и такие архиважные и секретные данные, как куски кода самого игрового движка от Rockstar Games, называющегося Rage. Об неприятной утечке сообщил специализированный портал GTA Focal.

реклама





Источник фото: ign.ru





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По данным онлайн-сообщества, код был обнаружен на сервере Discord. И вроде бы «пропажи» быстро хватились в источнике утечки и доступ к ссылке заблокировали, тем временем у украденных данных началась собственная жизнь, где исходный код и фрагменты стали массово пересылаться всем заинтересованным лицам. И кажется у кого-то появится новый сотрудник по корпоративной безопасности. Причем это не какой-то шуточный оборот, а вполне реальная проблема для Рокстаровцев: в в своём недавнем прошлом в минувшем году к гигабайтам данных сверхожидаемой ГТА 6 получил доступ британский школьник-хакер, который и поделился приятным и ценным со всем миром. Теперь незадачливый любитель чужой интеллектуальной ценности получил срок в виде бессрочного лечения, о чем написала отечественная Лента.