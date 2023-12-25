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Madarator
Су-35 сбросил бомбы ФАБ-500 на позиции ВСУ и заснял видео меткого прилёта
Текущее состояние ПВО не в силах сбить планирующие снаряды ВКС РФ

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   Удары так называемыми умными бомбами с эффектом планирующих и их промышленное производство, стали сущим наказанием для действующей полевой украинской армии. Текущими комплексами прифронтового ПВО их практически невозможно сбить, а мощный урон с довольно точным прилётом по заявленным координатам, даже с промахом в несколько десятков метров, ничего практически не меняет, так как одна такая бомба своим ударным воздействием накрывает площадь, примерно равную 2 кв. километрам. Так нанесение таких ударов сняла российская сторона, записавшая как Су-35 двумя высокоточными воздушными боеприпасами поразил намеченные цели.


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Источник фото: vk-паблик "Военный осведомитель"


   На кадрах видеозаписи видно, что так называемыми планерами оказались ФАБ-500, благодаря импровизированным крыльям и модулю коррекции, успешно долетевшие к месту назначения с высокой точностью.

   Причем для ВСУ применение модулей УМПК вместе с бомбами воистину тяжелое психологическое наказание, и это не говоря об ударном воздействии. Ведь теперь даже нахождение вблизи передовой, а не рядом с ЛБС – это постоянное нахождение в тревожном состоянии, так как куда не достаёт ствольная артиллерия россиян и машины РСЗО, дотянется планирующая бомба, по своему воздействию аналогичная прилёту тяжелого «Искандера».




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   Но российским ВКС РФ есть куда ещё расти: так планируется вместо стандартных на сейчас 2 бомбы, доукомплектовать самолёты оборудованием, способным перемещать за раз до 6 бомб с УМПК, что увеличивает бомбовую массу кратно.

#су-35 #умпк #фаб-500
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glavhyilo
16:47
да тут всё есть.Тут даже веселее япа формат,просто не многие знают об этом.
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gidron69
16:45
Не по адресу это политговно на сайте...
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Китя.
16:43
Специально так делают чтобы покупали новые. к примеру у тебя в антуту 1000 но на него поддержка прекращена но железо то огонь. Вот все про это. Понятно когда реально смартфон устарел и реально не чего...
Что меня раздражает в современных смартфонах
DIP48
16:40
Количество репараций растет и ассортимент их ширится)))
Су-35 сбросил бомбы ФАБ-500 на позиции ВСУ и заснял видео меткого прилёта
Подарочек
16:36
а чё ты тогда прилип к моей заднице своим язычком?
Что меня раздражает в современных смартфонах
DiLouk
16:36
Так старый не продается больше. На поддержку так-то тратятся деньги и человеческие ресурсы. Тем более у Сяоми уже сотни разных моделей. Ну и как-то странно опускать падение курса рубля за четыре года....
Что меня раздражает в современных смартфонах
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16:34
Радуйся, что я не мущин не бью. Ты даже не достоин выскочить со мной, портянка.
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glavhyilo
16:31
значит тебя обманули и ты не по адресу просто
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Подарочек
16:31
Отлично, надо Хрюнсекёру указать направление....
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