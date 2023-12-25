Текущее состояние ПВО не в силах сбить планирующие снаряды ВКС РФ

Удары так называемыми умными бомбами с эффектом планирующих и их промышленное производство, стали сущим наказанием для действующей полевой украинской армии. Текущими комплексами прифронтового ПВО их практически невозможно сбить, а мощный урон с довольно точным прилётом по заявленным координатам, даже с промахом в несколько десятков метров, ничего практически не меняет, так как одна такая бомба своим ударным воздействием накрывает площадь, примерно равную 2 кв. километрам. Так нанесение таких ударов сняла российская сторона, записавшая как Су-35 двумя высокоточными воздушными боеприпасами поразил намеченные цели.





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Источник фото: vk-паблик "Военный осведомитель"







На кадрах видеозаписи видно, что так называемыми планерами оказались ФАБ-500, благодаря импровизированным крыльям и модулю коррекции, успешно долетевшие к месту назначения с высокой точностью.

Причем для ВСУ применение модулей УМПК вместе с бомбами воистину тяжелое психологическое наказание, и это не говоря об ударном воздействии. Ведь теперь даже нахождение вблизи передовой, а не рядом с ЛБС – это постоянное нахождение в тревожном состоянии, так как куда не достаёт ствольная артиллерия россиян и машины РСЗО, дотянется планирующая бомба, по своему воздействию аналогичная прилёту тяжелого «Искандера».













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Но российским ВКС РФ есть куда ещё расти: так планируется вместо стандартных на сейчас 2 бомбы, доукомплектовать самолёты оборудованием, способным перемещать за раз до 6 бомб с УМПК, что увеличивает бомбовую массу кратно.