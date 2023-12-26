Кажется интерес к Украине "уплывает" не на третий, а на 10-ый план

В Персидском заливе может образоваться новая точка давления. Об этом можно догадаться по ряду косвенных признаков. Например? недавно было заявлено, что военно-морские силы Ирана обновили ракетный парк надводных кораблей. Теперь модернизированные версии Abu Mahdi после серии испытаний приняты на вооружение. Презентация передовых вооружений прошла как нельзя кстати на фоне стремительно ухудшающейся обстановки в акватории Персидского залива, о чём с большим удовольствием написали иранские СМИ.





реклама

Источник фото: topwar.ru





Держа в уме печальный опыт украинской армии и её крайне недалёкого военно-политического командования, которое вместо развития своего промышленного потенциала и становления собственных научных кадров, приняло «соломоново» решение: вместо собственной базы ОПК необходимо покупать самое лучшее за рубежом, а иностранцы пусть конкурируют с друг другом, пытаясь создать всё более совершенное оружие, которое с большим энтузиазмом и закупит украинское правительство, не желающее тратить десятки лет на создание своих подобных заводов и фабрик, ни на подготовку своей научной школы. Но в текущей ситуации, когда весь мир стал той самой точкой напряжения, Владимир Зеленский лишний раз убедился, что выбранная стратегия оказалась ложной. Лишь имея деньги, недостаточно желания «купить», ведь как учит история с самолётами одной из далёких стран, их могут попросту отказаться продать после давления России.

И вот это всё в Иране прекрасно понимают, пытаясь стать независимыми от зарубежных поставок вооружений. Так ракета Abu Mahdi послужила основной для Talayieh, которая способна на дозвуковой скорости преодолеть больше 1000 км.

По заявлениям командира ВМС Ирана Шахрам Ирани, Талайе умеет «в интеллектуальный режим», когда во время полёта может переназначаться на новые цели и маневрировать по сложной траектории, затрудняя её перехват.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Поэтому американцы, стремясь избежать потерь, тысячу раз подумают о «демонстрации силы» вблизи иранских берегов.