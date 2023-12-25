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Madarator
Командир ВСУ: Россия заставила нас оказаться в оружейном дефиците, уничтожив практически все заводы
Поэтому на роль "глупцов", решивших построить военное производство на Украине, приглашен Запад

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   Украинская военная промышленность просто перестала «существовать», оказавшись перед фактом многочисленных ракетных ударов и атак беспилотными дронами-камикадзе. Об этом рассказал командир ВСУ в своей беседе с обозревателями британской The Independent.

   По словам старшего офицера, ВКС РФ своим эффективным «нашествием» вынудили украинскую промышленность до минимума сократить производство, «деклассировав» её. Теперь военные предприятия и фабрики работают больше на уровне гаражных мастерских, чем настоящего промышленного производства, бывшего до начала СВО, уверен высокопоставленный военнослужащий.

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   Единственное, что выручает на данный исторический момент украинскую армию, так это невосполнимая ничем помощь от США, ЕС, Лондона и Сеула.


Источник фото: topwar.ru


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   Причем в динамике ситуация стремительно ухудшается: ВСУ полностью зависят от западных военных поставок. А постоянно подверженная изменениям тактика российских атак и появление нового вооружения у ВС РФ вынуждает Киев приспосабливаться и увеличивать свои «аппетиты» на запрос самого современного вооружения. В ходе последних аналитических подсчётов выяснилось, что зенитных ракет для ЗРК «Patriot» нужно неизмеримо больше, чем об этом можно было предположить несколько месяцев назад. Но такие «антиракеты» необходимы и для самой американской армии, будучи относительным штучным товаром, и делиться в полном размере Пентагон явно не готов.

#всу
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