А можно и сразу в музей – так будет ещё безопасней

Премьер Нидерландов Марк Рюгге рассказал о скорой поставке F-16 на Украину. Причем и назвал точное количество американских истребителей, которые будут переданы ВСУ. Таких воздушных машин будет всего 18. Об этом было заявлено в прошлую пятницу. Так же известно, что украинские лётчики обучаются пилотированию на этой машине, будучи размещенные в тренинговом центре в Румынии. И по данным Forbes, первые F-16 пересекут польско-украинскую границу ещё до нового года.

Хотя эти новости, приятные словно мёд, внушают надежду украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ генералу Валерию Залужному, но военные Нидерландов решили добавить «ложку дегтя», заявив, что необходимо подписать целую партию важных документов. Помимо бумаг у Украины должны быть «правильные» авиабазы и квалифицированный наземный персонал в должном количестве.

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Источник фото: Дзен-канал "О главных событиях с дивана"





Известно, что ВСУ получат не совсем старый вариант F-16, а более новую версию с литерами «A/B». Так, такие самолёты имеют бортовую станцию обнаружения целей APG-66V2, способную удерживать в памяти несколько воздушных объектов, что явно недостаточно в современных реалиях. У самих американцев на «шестнадцатых» установлена РЛС APG-83. Последняя фиксирует до нескольких десятков объектов, но в Пентагоне не планируют делиться такими технологиями с украинскими военными, считая, что и такого уровня для СВО «достаточно».

Но на этом для украинского Генштаба плохие новости по части «всего самого передового» не заканчиваются: ракета, которая будет идти в комплекте, призванная бороться с истребителями противника, хорошо известная AIM-120. Причем её характеристики хуже, чем у советской ракеты Р-27, уже стоящей на вооружении ВСУ. Российские истребители в лице МиГ-31 и Су-35 вооружены ракетой Р-37 класса «воздух-воздух», способной преодолеть более 120 км, что превышает дальнобойность, что Р-27, что тем более дальше, чем у AIM-120 с дальностью полёта в 80км.

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Поэтому, закономерный вывод делает обозреватель Forbes, единственный выход остаться живым для пилотов ВСУ, это улетать подальше от передовой, как только на горизонте появятся российские самолёты со своим куда более совершенным ракетным вооружением.