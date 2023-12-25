Так и в рептилоидов начнёшь верить

Зеваки в аэропорту рядом с самолётом американского президента заметили неидентифицированный летающий объект. Нечто, похожее на НЛО с бортом номер один, где был Джо Байден, заметили в округе воздушной гавани города Лос-Анджелес, когда там заходил на посадку Боинг текущего хозяина Белого дома. Объект похожий на шар, был замечен во время операции воздушной дозаправки военного эскорта, состоящего из F-35.

Видео, где якобы запечатлен парящий образец внеземных технологий, смогли «зафиксировать» родные братья Солорзано. Причем «любящий камеры» инопланетный гость ещё как минимум дважды попал в объективы мощной камеры. О том что это не что иное, как НЛО, в своем едином согласии отметили зрители YouTube.

реклама





Источник фото: Дзен-канал "TravelManiac"





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вместе с тем известный журналист из США Такер Карлсон считает, что американская администрация тщательно скрывает правду об НЛО и располагает не только фото- и видео- фактажом, но и на секретных базах охраняет вещественные доказательства вот уже на протяжении 80 лет. Причем у спецслужб есть не только фрагменты «неясного происхождения», но и целые космические корабли, причем прекрасно сохранившиеся. Таких космолётов как минимум два.