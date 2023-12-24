Ещё бы, как не воспользоваться благоприятными условиями и помощью генерала Мороза?

Украина может «остаться» без Рождества, так как российская армия может воспользоваться благоприятной ситуацией и перейти в зимнее наступление. Такой информацией располагает экс-руководитель Сил обороны Эстонии Рихо Террас, а ныне депутат Европейского парламента. О своих недобрых предчувствиях высокопоставленный военный в прошлом поделился с журналистами издания ERR.

Бывший офицер считает, что украинское государство растратило свои силы и не имеет в должном количестве солдат и офицеров, как и резерва в бронетехнике, поэтому Россия может воспользоваться крайне удобным моментом и перейти в «рождественское наступление».

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Причем так называемого затишья перед бурей не будет: российские генералы, используя превосходство в ресурсах и количестве своих военных, оказывают давление на различных участках линии боевого соприкосновения, вынуждая украинский Генштаб распылять свои силы на протяженном участке и не иметь резервов в случае, если где-то оборона ВСУ не выдержит и фронт падёт. Причём максимальное «время опасности» для Киева заключается в этих текущих 14 днях. Правда, почему именно 2 недели уходящего декабря станут самыми тяжелыми, а дальше «будет легче», Террас решил не объяснять.

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Вместе с тем в финальной части своей беседы генерал рассказал, в случае если украинская защита дрогнет и Россия откусит новый большой кусок территорий, весь мир получит «плохой сигнал». Хотя тот самый плохой сигнал администрация Вашингтона и Брюсселя получила уже тогда, когда в обход своих же санкций стала покупать в ещё больших размерах топливо у России. Причем цена на него выросла, несмотря на все запреты. Грубо говоря, на деньги Запада СВО и продолжается.