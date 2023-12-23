А дальше уже придется отступать

Кажется для Украины наступила та самая «черная зима», наступление которой так упорно пророчили западные аналитики и эксперты. Новости о том, что для ВСУ сейчас очень всё непросто, подтвердил отставной командир спецназа в своем интервью для ТВ-канала «Прямой». По словам бывшего генерала, тяжелый этап для украинской армии наступил на Купянском направлении. Причем аналогично плохо и на Лиманском направлении. Исправить в ближайшей перспективе обе «сложности» не получится, уверен высший офицер.





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Корень проблемы, по мнению бывшего начальника военного спецназа, кроется в крайне слабом уровне снабжения украинской группировки, расквартированной в Харьковской области. По заявлению генерала, держащим здесь оборону украинским подразделениям попросту нечем отвечать на постоянные атаки российской стороны, которая их проводит в режиме 24\7 и останавливаться в ближайшей перспективе не собирается.

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Вместе с тем пока украинским артиллеристам достался лишь «голодный паёк» из снарядов, один из высоких военных чиновников в чине руководителя Главного управления Министерства обороны, решил купить те самые боеприпасы по завышенным ценам. Что позволило «смышленому» функционеру прибрать к рукам 1,5 млрд. гривен. Но что можно было вчера, сегодня оказалось под запретом: 22 декабря предприимчивого коммерсанта в погонах задержали.