Поляки своего не упустят, но и США – это не Украина

Американская компания Venture Global может получить вызов в суд. С такой инициативой выступил польский концерн Orlen SA, собравший все необходимые для судебной процедуры документы и отправивший их в арбитражное государственное учреждение. По мнению юристов польской фирмы, американская компания решила отказаться от соблюдения ряда пунктов договора по поставкам сжиженного газа в польскую республику, сообщили в Bloomberg.

Что весьма пикантно, это не первое исковое заявление. К Orlen SA присоединились известные Shell и BP.

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Источник фото: РБК





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Адвокаты американцев утверждают, что нарушить условия контракта пришлось из-за сложностей с инвестиционными вливаниями. И все текущие «проблемы» решаемы. Для этого надо лишь дождаться наступления следующего года. И вот в 2024 году всё будет «хорошо». Но такой ответ не очень устроил польскую сторону, затребовавшую немедленного добросовестного выполнения контракта, так как из-за ненадлежащих действий фирмы из США в Orlen SA вынуждены самостоятельно искать решения. А прямо сейчас дешевого газа нет. Остаётся лишь приобретать его на спотовом рынке, что кратно удорожает сам процесс. Как заявил официальный польский представитель, им пришлось заплатить за это в 2 раза больше, чем стоил выкупленный объем газа у Venture Global. И эти убытки как раз и должен заплатить американский поставщик. Правда пока будут суд да дело, польским газовщикам придется как минимум 2 года ждать окончательного решения.