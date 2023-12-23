А бежавшие за границу жители Украины должны "по первому зову" вернуться на родину

Тотальная мобилизация – это то, что грозит большинству мужчин Украины. Хотя украинско-российский конфликт всё равно завершится переговорами между столицами государств-соседей. О скором будущем, в которое погрузится восточноевропейская республика, рассказал офицер Василий Самовар 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Со слов начальника службы авиации и ПВО, Украину нельзя сравнивать с Россией. Они нисколько неравны. Хотя бы по таким основополагающим факторам, как живой силе, финансовым возможностям и ресурсам. Причем Кремль если не сбавит обороты, а продолжит планомерно увеличивать контрактную армию и «сверх меры» вкладывать силы в военную экономику, то успех будет достигнут. И Украина тут не в силах что-либо поменять.

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Источник фото: ura.ru





Но на этом плохие новости не закончились, а только «начались»: Самовар уверен, что грядущий год будет несоизмеримо трудней чем прошлый и позапрошлый год, даже если весь их негатив сложить вместе. Тотальная мобилизация и «черная зима» – вот грядущие спутники Украины.

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Вместе с тем на последней пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предлагают мобилизовать 500 тыс. граждан для чего необходимо 500 млрд. гривен.