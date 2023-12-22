По новой дороге можно будет разгоняться до 130 км\ч

Российский президент Владимир Путин посредством видеосвязи открыл движение по дороге М-12. Торжественное открытие состоялось сегодня в радостной и приятной обстановке. Так же отечественный лидер выразил особую благодарность дорожным строителям и инженерам, своим добросовестным трудом с опережением всех рабочих графиков, которые ввели в строй самую настоящую мегатрассу. Гигантский инфраструктурный объект был возведен всего лишь за 36 месяцев. По замечанию Путина аналогичных дорожных строек в эпоху современной России просто не было за её весь продолжительный период начиная с 1991 года. «Это самая гигантская», – подвел итоги президент.

Так же было особо указано, что несмотря на сегодняшнюю неблагоприятную вешнюю обстановку, используя только внутренние силы и возможности, российская дорожностроительная отрасль смогла неудержимо разогнаться и сохранить отличный темп. Причем возведение дорожного полотна дало хорошую нагрузку так называемым смежникам в лице различных асфальтных и иных фабрик, непосредственно участвовавших в изготовлении гигантского объема стройматериалов, таких как щебень, битум. Особянком шли фирмы, изготавливающие малые инженерные конструкции.

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И особый праздник, как открытие новой трассы, должно принести водителям и фирмам-перевозчикам, сократившим существенно издержки в транспортировке грузов на восток. Да и безопасность на новой дороге несоизмеримо выше, чем на былых устаревших участках.

Уже точно известно, что трасса Москва – Казань не будет бесплатной: для легкового автотранспорта из столицы нашей Родины это будет стоить около 4482 рублей. Если вы стартуете в пределах Нижнего Новгорода, то вам придется заплатить сумму почти в 2,5 раза меньшую – около 1604 рубля.













По понятным причинам водителям большегрузов придется заплатить больше. Так максимальная цена до контрольной точки Шали будет равняться 10 900 рублей. С использованием транспондера будет дешевле практически на 1500 рублей в максимально возможном скидочном варианте.

По новой трассе можно будет разогнаться до существенных 130 км/ч. По заявлению представителей «Автодора», теперь от Златоглавой до столицы Татарстана можно домчать за 7 часов вместо былых 12-ти.

А о сложности возведения наглядно говорят искусственные сооружения в количестве 346 единиц, которые дорожным строителям пришлось возводить на практически всей дистанции маршрута. Одним из самых заметных стало сооружение мостового перехода через реку Волга. Инженерное произведение искусства получилось длиной 3,4 километра.

Известно что наиболее часто путешествующим по «супердороге» положены скидки по так называемой программе лояльности. Размер выгоды будет составлять до 15%.









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