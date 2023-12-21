Такой поворот событий жутко раздражает граждан Украины

Украинские мужчины, сбежавшие после начала СВО за границу, согласно новому требованию киевского министра обороны Рустема Умерова, должны срочно вернуться в страну и плечом к плечу пойти стройными рядами на российские позиции в составе украинской армии. А тех кто выступит против этого, должны ждать суровые меры наказания, заявил глава Минобороны Украины, даже несмотря на то, что украинская правосубъектность не распространяется за пределы государственной границы.

Правда такие заявления не нашли широкого отклика в сердцах большинства граждан Украины, так как у министра-патриота имеется трое детей и у всех из них имеется звёздно-полосатый паспорт. Что интересно, на момент 2020 года, когда практически никто не знал Умерова и он размещал декларацию согласно требованиям к чиновникам, в одном из пунктов указывалось, что у его чад ещё оставалось гражданство Украины. Таковое было указано у сына и дочери.

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А вот с наступлением 2022 года и свежей декларацией, прямые родственники господина Умерова значились уже как люди с двойным гражданством. В конце концов только что родившаяся вторая дочь при рождении сразу получила паспорт США.

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Поэтому весьма справедливо, что до невозможности лицемерные требования Умерова вернуться украинских граждан мужского пола воспринимаются на Украине, как те самые двойные стандарты, где воевать в условную Авдеевку и под Артемовск должны отправиться простые жители, а так называемая «элита» имеет все шансы в случае провала на передовой по-быстрому запаковать чемоданы и отправиться в одну из западных стран, чтобы и дальше жить припеваючи и ни в чём себе не отказывая. С иностранным паспортом это будет сделать куда проще.