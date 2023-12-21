А есть уже и более совершенные версии российской "Сушки"

Американский журнал The National Interest выпустил комплиментарную статью по адресу российского Су-35 и назвал его идеально созданным для конкуренции с американским истребителем F-16 самых последних модификаций, относящихся к поколению 4++. ВКС РФ благодаря наличию в своих рядах современного образца атакующей машины, добавляет российской армии дополнительных балов в боеспособности, где «Сушка» обладает наличием некоторого ряда признаков самолёта пятого поколения.





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Источник фото: anna-news.info







Как было отмечено в публикации, Су-35 многофункционален и может с одинаковой высокой эффективностью бороться с военными целями, расположенными в воздухе, на земле и на воде. Причём военный обозреватель издания считает, что Су-35 ведёт свою родословную от Су-27, что делает его более совершенной «копией» своего советского истребителя-прародителя. По версии военного журналиста, Су-27 был спроектирован и реализован в «авиационном алюминии», как противник для F-15, а F-16 получил соперника в лице Су-35. Вместе с тем с момента выхода из стен завода «Тридцать пятого», уже есть куда более совершенные версии, речь идёт о Су-35С, которые сопровождали в знаменитом рабочем полёте российского президента Владимира Путина на встречу с правителями Саудовской Аравии и ОАЭ.

Так же был сделан акцент, что Су-35 обладает качеством сверхманевренности, когда мощные двигатели АЛ-41Ф1С в количестве двух штук сообщают тяговое усилие в 17 000 Кгс в обычном режиме, а в активированном кратковременном режиме же форсажа до 29 000 Кгс. Помимо этого совместная продукция ОКБ им. А. Люльки и ПАО «ОДК-УМПО» умеет «в управляемый вектор тяги» и сообщая ту самую сверхманевренность истребителю.





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А обширное ракетно-бомбовое вооружение позволяет на огромном расстоянии уничтожать куда более устаревшие украинские самолёты и выводить из строя локаторы-антенны западных передовых ЗРК, в том числе IRIS-T и NASAMS. А оснащение бомб КАБ-500 и КАБ-1500 современной доработкой в виде УМПК, позволяет наносить удары по местности вне пределов зоны поражения ПВО противника.