Отечественная орудийная установка уже запущена в серию

На фоне заявления западного военного эксперта Юлиана Репке о том, что западные самоходки не предназначены для настоящего конфликта высокой эффективности, которым по сути и является российская спецоперация на Украине, поэтому не стоит удивляться, что тут, то там, иностранные гаубицы и пушки, поставляемые ВСУ, выходят из строя, так как предназначены для так называемых коротких миссий или командировок. Причём это касается целого ряда оружейных образцов: от САУ Krab и AS90, до Pzh2000 и M109. Всё это германскому журналисту рассказали сами украинские военные, заявившие, что большинство из переданных образцов из-за постоянной стрельбы и чрезвычайного износа внутренних каналов установок уже находятся в непригодном для боя состоянии. А тем временем уже российский источник сообщает, что окончательно добить артиллерийские расчёты ВСУ, вооруженные передовой западной 155-мм гаубицей американского производства M777, больше известной как «Три топора», переигрывающей под дальности стрельбы советские пушки российской армии, отправилась та самая «Коалиция-СВ».

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Источник фото: vpk.name





По словам анонимного сотрудника, эта САУ уже запущена в серийное производство и начала участвовать в контрбатарейной борьбе, целенаправленно уничтожая дальнобойные образцы артиллерии НАТО, находящиеся на службе в ВСУ. Об этом рассказали в ТАСС, правда отечественные журналисты лишний раз повторили, что это всё неофициально.

Вместе с тем генерал-майор Сергей Медведский весной в интервью всё тому же ТАСС, заверил что «Коалиция» ещё не используется, так как задействована в испытаниях и тестовых стрельбах. Но разумеется, точно всю информацию знать, в том числе с апреля, даже высший офицер не в состоянии. И на настоящий момент на передовой многое поменялось.









Напомним, что «Коалиция-СВ» благодаря новаторским инженерным изыскам, способна заставить длинноствольную пушку 2А88 вести огонь со скоростью 10 выстрелов в минуту. А 152-мм снаряды так называемым артиллерийским «роем», выпущенным под разными углами, благодаря продвинутому баллистическому вычислителю, накрывает цель в один момент времени.





Дальнобойная американская M777. Источник фото: topwar.ru





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Тяжелый калибр пушки длиной 52 калибра, установленный на едином шасси от танка Т-90, способен подавить на расстоянии до 70 километров различный ассортимент целей: от мобильных установок в виде танков и других САУ, до стационарных объектов, в виде антенн РЛС, либо укрепленных бункеров. Кроме того, высокая цифровизация позволила интегрировать САУ в так называемую единую систему управления тактического звена, где расчёты «Коалиции» могут вести высокоэффективный и высокоточный огонь с закрытых позиций в любое время суток, получая целеуказания по защищенному цифровому каналу.