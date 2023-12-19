Бывший советник офиса Зеленского благополучно переживает непростые времена в США

Вашингтон и Брюссель, не увидев как Украина на поле боя добилась перелома над российской армией, без предупреждения стал сокращать объемы различной помощи украинскому государству, а сама восточноевропейская республика без всяких снижений скорости на полном ходу несётся в «направлении к своей катастрофе». О недостаточности своей веры в Украину, где нынешний критик, но бывший сотрудник офиса Владимира Зеленского рассказал Алексей Арестович*.

По мнению ещё и отставного офицера спецслужб, Украина осталась без «новогоднего чуда»: Запад не смог согласовать поддержку для Украины. И теперь в новый год Киев отправляется без веры в светлое будущее и без надежды. А само общество стало смутно терзаться предчувствиями конца, который пока что завуалирован, но все так же неумолимо рядом. Причем что всё очень не просто, должен свидетельствовать тот факт, что в ВСУ уже планируют призывать женщин, для чего вероятно закроют государственные границы. И словно этого мало, в экономике тоже есть коллапсирующие факторы. Причем важнейшим мерилом устойчивости Украины является все-таки состояние её успехов на передовой, которые даже если использовать увеличительное стекло, днём с огнём не сыскать, подчеркнул Арестович.

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Фото взято из открытых источников







Причем экс-подполковник делает выводы, что во всём «виновата» не Россия, а максимальная концентрация глупости, скупости, лицемерия и громких пустых угроз, которыми были преисполнены украинские политики, приверженцы так называемой публичной дипломатии, открытым шантажом вынуждающие западные страны оказывать беспрецедентную военную и финансовую помощь Киеву. Но когда наступила суровая осень, а результаты контрнаступления оказались удручающими, то и помощь завершилась.





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* — Алексей Арестович внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

