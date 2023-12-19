Когда твой континент уже давно не геополитический игрок

Будущий год станет тем самым негативным трендом, после чего сдвиг в зоне российской СВО продолжит давить на Украину с «утроенной» силой. Такой точки зрения придерживается текущий руководитель чешской республики Петр Павел. По мнению бывшего генерала, а ныне президента, во всём «виноваты» будущие выборы в суперстранах: США и России.

Интерпретируя для обычных слушателей текущую международно-политическую обстановку, Павел предположил, что во время своей недавней внутрироссийской конференции Владимир Путин прямо заявил, что мирные переговоры для Украины ушли на стремительно уходящем экспрессе в далёкие дали, а когда для них ещё было время, киевское руководство его безнадёжно упустило в марте 2022 года, посчитав своё положение «сильным». Но спустя практически два года ситуация «в поле» в зоне конфликта серьёзно изменилась и теперь уже Украине и Европе приходится «бегать» за руководством Кремля, настаивая на шансах получить личную встречу и договориться о мире. Но Путину это уже стало «не интересно», и он будет дожидаться итогов выборов президента в Америке. И вместе с тем данный и неприглядный факт для Европы делает положение последней «унизительным». Вместо былой правосубъектности Брюссель и остальные европейские столицы превратились в слепых исполнителей воли официального Вашингтона.

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И по прогнозам Павла, Владимир Путин просто ждёт, что в будущем ноябре кресло хозяина Белого дома займет Дональд Трамп, с которым можно вести дела и которому абсолютно безразлично, что думают о конфликте на Украине, как Киев, так и остальные европейские государства. И Трамп действительно сможет заключить «сделку», которая может оказаться неприемлемой для Европы, но последняя это «проглотит», уверен Петр Павел.