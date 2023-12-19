Но не отказался от подобных съемок в дальнейшем

Необычный случай был зафиксирован беспристрастной высококадровой камерой, когда ветеран американской армии решил записать познавательный ролик для видеосервиса youtube. Ставший известным блогером, бывший военнослужащий американской армии осуществил неудачный выстрел из РПГ-7, что стоило ему некоторого ущерба здоровью (хотя могло стоить и жизни). Во время производства выстрела пусковая труба гранатомёта взорвалась в момент вылета гранаты из переднего отверстия.

Об удивительном случае было рассказано в популярной New York Post спустя практически месяц после инцидента на съемочной площадке, случившегося 13 ноября. Именно тогда Адам Ноулз вместе со съемочной группой прибыли на полигон для записи ролика для ютьюб-канала Ballistic High-Speed, обожаемого англоязычными фанатами стрелкового и не только вооружения. Изначально Адам собирался показать внутриамериканской и международной аудитории к чему может привести нахождение в момент выстрела на небезопасном расстоянии позади от пусковой установки гипотетического «невезунчика», замененного по понятным причинам на голову так называемого баллистического манекена.

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Источник фото: мк.ру





И в момент производства выстрела детонация вышибного заряда пошла не так, как должно было быть, после чего в момент вылета основного боеприпаса гранатомёт взорвался. Последствия взрыва и вспыхнувшего пламени заставили Ноулза мгновенно потерять сознание. Но благодаря использованию защитной экипировки в виде непристёгнутого шлема (что нарушило технику безопасности, но заставило шейный позвоночник самортизировать ударную волну), баллистических очков и бронежилета и большой доли везения, спасли ведущему жизнь.

В итоге на самом деле родившийся в рубашке блогер получил лишь ЧМТ, переломы скуловой кости и ожоги рук, но выжил. И несмотря на самое настоящее чудо на съемочной площадке, Ноулз решил не «уходить на пенсию», а продолжать лично участвовать в испытаниях пехотного вооружения и дальше, что только и говорит ещё больше о невероятной отваге и высочайшем профессионализме храброго ведущего.





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