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Путин: Будущий ледокол "Лидер" способен расколоть 7-метровый лед и не имеет аналогов в мире
Российское кораблестроение идёт в ногу со временем и даже опережает передовые страны

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   Кажется постепенно шаг за шагом российский ледокольный флот возвращает утерянные с развалом Советского Союза позиции в мире, как самого мощного и выделяющимися своими выдающимися практическими качествами. И действительно, в каком ещё государстве планеты Земля в скором времени появится ледокол с атомной силовой установкой, способный крушить слой льда, достигающий невероятных 7 метров.

   О перспективном судне, способным вызывать чувство восхищения у иностранных инженеров и доставить чувство удовлетворения и гордости отечественным корабелам, рассказал российский президент Владимир Путин.

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   Так во время встречи с лауреатами соревнований по профессиональному мастерству хозяин Кремля поделился информацией, что новый ледокол с претензионным названием «Лидер», появится в России в скорой исторической перспективе. По последним данным спуск судна планируется осуществить в середине осени 2025 года. А отправят корабль судовой команде в 2027 году.


Источник фото: РИА Новости


   И по словам главы российского государства, таких кораблей, как и в целом количества ледоколов, нет ни в одной стране мира. И отечественные ледокольщики не собираются почивать на лаврах и продолжают брать новые технические высоты.

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   Создаваемый «Лидер» без всяческих округлений считается самым мощным атомным ледоколом, где силовая установка (на корабле их используется две – это РИТМ-400, каждая примерно по 300 Мвт тепловой энергии) способна разогнать судно до 15 узлов по 2-метровому слою льда, а срок службы составляет внушительные 40 лет, что даже несмотря на высокую стоимость проекта «10510», оцениваемая в 130 млрд. рублей, позволит проводить большое количество обычных кораблей практически в любой день самой суровой арктической зимы.

#ледокол &quot;лидер&quot; #лк-120я #проект 10510
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