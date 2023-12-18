Причем обвинить "плохих" советских строителей не получится

Пока жители большинства западных стран и соседней России в праздничной суматохе продолжают готовиться к встрече нового года Дракона, в Киеве у местных властей очередная проблема. Причем сложность в том, что в её возникновении не получится обвинить «во всем виноватый» Советский Союз и его «малообразованных» инженеров и неумелых рабочих. Так станция метро, построенная не более как 13 лет назад в 2010 году, «потекла». Речь идёт об очередном бедствии на очередной станции киевского метрополитена, когда внимательные пассажиры заметили, как из каменной кладки станции «Голосеевская» тоненькими ручейками пошла вода. Теперь пассажиропоток на этом участке подземного движения может быть закрыт.





реклама

Источник фото: Телеграм





Что интересно, с окончания так называемой «Революции достоинства», в столичном многомиллионном Киеве не построили ни одной новой станции, а за последний месяц из-за аварийного состояния пришлось закрыть как минимум 6 станций, и на очереди весьма вероятно седьмая. Ответственный за плохое состояние городской департамент «винит» во всём прошлое руководство города, якобы при котором не соблюдались технический регламент и иные мероприятия, в частности была плохо проведены работы по герметизации, из-за чего всё и происходит.





Источник фото: Телеграм





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Между тем Лондонское метро функционирует больше 100 лет, и там таких проблем нет и под воду ничего не уходит, всё то же самое и в Московском метро, где даже есть подземная речка, что многократно усложняло инженерные изыскания и последующее обслуживание. Но тоже всё находится на достойном уровне. А вот в Киеве «почему-то» практически построенные ещё «вчера» станции стремительно уходят под воду. И как писалось выше, в этом сложно обвинить советских метростроевцев, так как подтопленные станции строились уже в независимой Украине.