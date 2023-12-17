Не до жиру, быть бы живу, считает народная избранница Александра Устинова

Непростая ситуация с западной военной помощью заставляет украинских генералов отбросив в далёкую сторону громкие амбиции и несбыточные обещания скорых военных побед над российской армией, переходить к той самой суровой реальности. На Украине приступили к строительству тройной линии обороны. О смене «наступательной» парадигмы рассказала народный депутат Верховной рады Украины Александра Устинова.

По словам народной избранницы, это должно помочь в случае, если западная военная поддержка внезапно иссякнет или превратится в тонюсенький ручеек помощи. Поэтому наступательные порывы и в целом наступательная стратегия должны быть непременно свернуты до изменения оперативной обстановки, считает Устинова.

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Источник фото: kommersant.ru







О том что всё так непросто, можно понять хотя бы по аккуратному прощупыванию почвы другой «слугой народа» из одноимённой украинской партии. Марьяна Безуглая, несколько отдохнув от нападок на главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого сегодня обнаружили специальную версию прослушки, поделилась мнением, что на Украине необходимо срочно усилить темпы мобилизации, призвав на передовую в качестве «поваров и бухгалтеров» женщин. Единственное, что должно освободить от подобного рода деятельности прекрасную половину Украины – это беременность на последних сроках.

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И вместе с тем возвращаясь к главной теме новости, сейчас не очень подходящее время для рытья защитных траншей по причине мерзлой почвы. Да и коррупцию никто не отменял – более идеального времени для этого не существует.