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SCMP: Китай готовится к войне в космосе и уже создал и проверил программу подготовки к конфликту
Китайцы не перестают удивлять от слова совсем

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   Кажется военное руководство Китая опережает мысли о скором будущем и прямо сейчас утвердило систему различных тренировочных заданий для войны в ближнем космосе. Причем, как утверждает издание South China Morning, система подготовки доказала на все 100% высокую эффективность. Редакторы издания провели беседу с учеными-создателями военной программы и выпустили по этому поводу статью.

   Со слов журналистов, моделирующие условия программы с высокой долей достоверности позволяют показать, как будут развиваться боевые действия в «небесной войне». Соответствующие данные были получены во время полусекретной космической миссии, закончившейся относительно недавно. Именно благодаря такой военной космической программе, ученые смогли из военных сформировать 70 команд, состоящих из 400 курсантов. Дальше все эти военнослужащие состязались в многодневных соревнованиях между собой. Поле завершения которых все участники получили «непревзойденный опыт», в том числе и владению вооружением, о котором первые «читали лишь в учебниках».

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Источник фото: Рент ТВ

   По мнению разработчиков, будущее столкновение будет проводиться посредством всей спутниковой группировки и наземных сил, непосредственно участвующих в обслуживании космических систем. Сюда же входят и ракетные системы с их антеннами-сканерами. Как только удастся нейтрализовать спутники противника, то большинство самолётов и кораблей, опирающиеся на данные искусственных космических объектов, будут дезориентированы, а города станут прибежищем хауса и паники.

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   Вместе с тем в одной из публикаций The Washington Post призвали США и их союзников со всей серьёзностью относиться к Китаю, чьи возможности позволяют угрожать орбитальной группировке Вашингтона и его партнеров, если первые попытаются противиться желанию КНР стать единым целым с Тайванем во время их конфликта.

#китай #война в космосе #south china morning post
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