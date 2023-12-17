А ведь Стамбульские соглашения были хорошим предложением

Владимир Путин в очередной раз доказал, что планирование на среднюю или дальнюю дистанцию для хозяина Кремля является коронным действием, в отличие от такового для условного объединенного Запада, где дальше своего носа не видят. В ещё большей степени это касается руководителей Украины, чьи планы простираются на меньшую дистанцию, будучи в то же самое время лишенными не только длительности прогнозирования ситуации, но и отсутствия запасных ходов, если основное решение «не выгорит». В этом убедился отставной вице-маршал авиации Британии в своём интервью для Daily Express.

По словам Шона Белла, всё что может сейчас Киев, так это раздосадованно злиться на самого себя из-за того, что Запад в лице Вашингтона и Брюсселя устал из-за украино-российского конфликта с далеко идущими последствиями для восточноевропейской республики.

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И для того чтобы это понять, не надо иметь семи пядей во лбу, считает экс-высший офицер. Положение на передовой для России с каждым новым днем СВО становится лучше, чем было ранее, а что касается украинской армии, то её поддержка среди большого количества стран тает, как апрельский снег жарким весенним днём. Да и что говорить, прошедший год украинский Генштаб может поставить себе в актив крайне сомнительных достижений, когда всё, чего ждали от генерала Валерия Залужного, так это достижения его элитных штурмовиков берегов Азовского моря, или по крайней мере захвата российского Токмака в Запорожской области. Но всё это оказалось недостижимой мечтой, «закопанной» в степях того же Работино в восточной части Украины.

При всём при этом смотря на военный провал ВСУ, в Вашингтоне решили ограничить вал военных поставок, «подкармливая» украинскую армию по самому минимуму и вгоняя ее в самый настоящий дефицит.

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Всё, что остается украинскому генералитету, так это менять план действия на непростой 2024 год.