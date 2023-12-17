Двухсотлетний отель был подвинут на 9 метров

Интересный метод сохранения исторического наследия инженеры одной из частных компаний Канады применили во время своей непосредственной работы «в поле». Так здание старого отеля, вместо того чтобы быть отданным под закономерный снос, удалось сохранить, переместив в безопасное место. Причем удивление вызывает способ такого «продвижения» на новые позиции. По информации от NDTV, для этого использовались маленькие обмылки, количеством 700 единиц. Именно с помощью мыла и удалось обеспечить транспортабельность многотонного сооружения.

В репортаже и рассказали о перемещаемом помещении. Как оказалось, бывший отель был построен ещё в 1826 году в характерном викторианском стиле, пользующийся на то время архитектурной популярностью. Но в наше время за давностью лет и отсутствием должного ухода всё строение сильно обветшало и готово было рухнуть в скорейшей исторической перспективе. Казалось бы, у всего этого есть лишь одно печальное решение – снести всё «под ноль». Но у строительной компании, купившей весь трехэтажный комплекс по дешевке был свой взгляд на это.

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Источник фото: youtube





Поэтому инженерам девелоперской фирмы ничего не оставалось, как применить всю строительную смекалку, где 220-тонное здание посредством отсутствия традиционных валиков, но с помощью особого мягкого мыла, «уехало» на 9 метров вперед, буксируемое двумя экскаваторами.

Как только старый фундамент обновят, точнее заново сделают новый, отставной отель ждёт «обратная» миграция и новая жизнь. Потому что в Канаде стараются сохранить своё историческое наследие, даже слишком малоизвестное за пределами локального городка.









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