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Madarator
Бывший бездомный в приюте случайно обнаружил кроссовки стоимостью в 20 тысяч долларов
Но как мы знаем, случайности не случайны

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   Сам себе рождественский подарок устроил бывший бездомный, обнаруживший по чистой случайности уникальную пару спортивной обуви во время процедуры сортировки пожертвований. Мужчина нашёл редкие кроссовки, оценочная стоимость которых составила невероятные 20 тыс. долларов США.

   Как оказалось, работающий в Портлендской некоммерческой организации сотрудник во время рядовой операции увидел среди разношерстных «подношений» кроссовки Nike Air Jordan 3, которые спустя некоторое время очутились на знаменитом аукционе Sotheby's. 

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Источник фото: esquire.com


   Кроссовки были «незабываемого» золотого окраса и созданы под заказ. А сам счастливчик Джеймс Фри наткнулся на них в первых числах января во время рабочей смены на складе Портленда, где консолидировались вещи, переданные неравнодушными гражданами для местной спасательной миссии, написала Daily Mail.   

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   В последствии выяснилось, что именно эти Джорданы были выпущены для премии Оскар. В частности в них должен был быть обут известный режиссер-постановщик Спайк Ли. Разработкой дизайна «именной» обуви занимался Тинкер Хэтфилд, штатный дизайнер Nike. Модель получила причудливо-длинное название ака Модель Spike Lee Air Jordan 3 «Oscar» и предназначалась лишь для друзей Ли в количестве 5 пар. Как так могло выйти, что крайне лимитированная версия обуви оказалась в приюте, не сообщается, так же не сообщается, куда будут потрачены вероятные 20 тыс. долларов, вырученные аукционом во время редких торгов.

#nike #nike air jordan #spike lee air jordan 3 &quot;оскар&quot;
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