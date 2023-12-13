Как говорится, зачем было будить медведя?

Пока Украина погружается в пучину экономической и военной нестабильности, надеясь добиться своего финансирования от внешних партнеров и союзников, между тем когда Владимир Зеленский прямо говорит в интервью западной прессе, что «украинская коррупция» это вовсе не проблема, а миллионы и миллиарды гривен, выделенных на производство и развитие ОПК восточноевропейской республики расхищается в промышленных масштабах на уровне всегда работающего конвейера, не знающего отдыха, а депутаты и чиновники, пойманные «на горяченьком» спецслужбами и полицией, спустя неделю выпускаются под залог и продолжают как ни в чем не бывало ходить на работу или заседать в Верховной раде, в России шаг за шагом увеличивается финансирование и масштабируется производство военной номенклатуры, при этом не забывают создавать нечто новое.





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Источник фото: rg.ru





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Речь идёт о малом диверсионном дроне с массой полезной нагрузки до 5 килограмм. Водяной агрегат оснащен четырьмя микро-двигателями, способными продвинуть устройство в толщах воды на 1000 метров. О новом гаджете стало известно корреспонденту ТАСС, пообщавшемуся с информированным источником из российского ОПК. Первые испытания БПА должны пройти в будущем феврале. Сразу после успешных тестов новинка будет отправлена в зону СВО. Так же подводный аппарат может быть использован для разминирования, что очень может пригодиться при массовых десантных операциях, например при форсировании Днепра или взятии Одессы.