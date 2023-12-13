Того гляди, Украина не получит помощь и до но ноября следующего года

Что такое «не вовремя», наглядно убедился украинский лидер Владимир Зеленский, совершивший ради вояжа в Вашингтон «странный полёт» в далёкую от Украины Аргентину, чья международная роль сильно ограничена её экономическими и военными возможностями. Но всё сразу становится понятным, что инаугурация тамошнего президента Хавьера Милея лишь «прикрытие» для украинского президента с целью прилёта в Вашингтон, где Зеленский намеревался лично переубедить американских конгрессменов от Республиканской партии изменить своё неуступчивое мнение в борьбе с демократами и всё-таки отдать свои архиважные голоса в вопросе голосования за совместный пакет военной помощи Украине и Израилю. Но у соратников Дональда Трампа есть свой резон «не слушать» украинского руководителя: меньше чем через год состоятся президентские выборы в США, а местный электорат, являющийся поклонником республиканцев, явно недолюбливает Украину, как по причине импичмента тому же Трампу в бытность свою главой Белого дома из-за Киева, так и просто в нежелании простых американцев поддерживать Украину, когда и своих «забот полон огород». Республиканцы хотят склонить Байдена изменить миграционное законодательство, что уже «болевая точка» для демократов. Какая уж тут помощь ВСУ?





реклама

Источник фото: РБК





Вместе с тем авторитетное издание The Washington Post раскрыло и «третью причину», почему спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и его однопартийцы «не горят желанием» поддержать выделение военной поддержки Киеву.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Как оказалось, Байден и Зеленский всеми силами сопротивлялись предоставить тот самый развернутый план Украины на грядущий год и поделиться им с республиканцами. И если так пойдет и дальше, то Украина не то что бы получит шанс отвоевать свои земли обратно, но неизбежно уступит новые территории России, резюмировали в публикации.