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WP: Байден и Зеленский не раскрывают планы Киева на грядущий год, и это не нравится республиканцам
Того гляди, Украина не получит помощь и до но ноября следующего года

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   Что такое «не вовремя», наглядно убедился украинский лидер Владимир Зеленский, совершивший ради вояжа в Вашингтон «странный полёт» в далёкую от Украины Аргентину, чья международная роль сильно ограничена её экономическими и военными возможностями. Но всё сразу становится понятным, что инаугурация тамошнего президента Хавьера Милея лишь «прикрытие» для украинского президента с целью прилёта в Вашингтон, где Зеленский намеревался лично переубедить американских конгрессменов от Республиканской партии изменить своё неуступчивое мнение в борьбе с демократами и всё-таки отдать свои архиважные голоса в вопросе голосования за совместный пакет военной помощи Украине и Израилю. Но у соратников Дональда Трампа есть свой резон «не слушать» украинского руководителя: меньше чем через год состоятся президентские выборы в США, а местный электорат, являющийся поклонником республиканцев, явно недолюбливает Украину, как по причине импичмента тому же Трампу в бытность свою главой Белого дома из-за Киева, так и просто в нежелании простых американцев поддерживать Украину, когда и своих «забот полон огород». Республиканцы хотят склонить Байдена изменить миграционное законодательство, что уже «болевая точка» для демократов. Какая уж тут помощь ВСУ?


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Источник фото: РБК


   Вместе с тем авторитетное издание The Washington Post раскрыло и «третью причину», почему спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и его однопартийцы «не горят желанием» поддержать выделение военной поддержки Киеву.

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   Как оказалось, Байден и Зеленский всеми силами сопротивлялись предоставить тот самый развернутый план Украины на грядущий год и поделиться им с республиканцами. И если так пойдет и дальше, то Украина не то что бы получит шанс отвоевать свои земли обратно, но неизбежно уступит новые территории России, резюмировали в публикации. 

#владимир зеленский #байден и зеленский #республиканцы и зеленский
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