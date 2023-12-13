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Madarator
Джо Байден рассмеялся, когда его спросили, сможет ли Украина победить РФ без помощи США
Когда весело тебе, а плакать придется целой Украине

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  Пока Владимир Зеленский выбивается из всех сил, летая по всему миру, выбивая для украинской армии и своего государства любую финансовую и военную помощь, американский президент Джо Байден в открытую смеется над вопросами журналистов по поводу принципиальной возможности устоять Украине против тяжелого натиска российской армии.

    Так, когда Байдену задали вопрос, сможет ли Украина, возглавляемая Зеленским победить Россию не используя помощь Вашингтона, Байден не скупо скрыл эмоции, а заразительно рассмеялся и многозначительно оставил интересный вопрос без своего ответа.

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   Сами же переговоры между двумя национальными лидерами прошли вчера, где итогом «вещественной помощи» стали базовые слова украинского президента, что с Россией надо продолжать бороться и не сдаваться. Но что бы Украина была в силах это сделать, американский Конгресс не теряя минуты времени, должен взять и проголосовать в едином порыве за выделение помощи восточноевропейской республике.


Источник фото: google.com


   На что текущий хозяин Белого дома живо отреагировал, пообещав Украине помогать «до самого конца» и подписал указ о выделении ВСУ военной помощи на $200 млн., что иначе как издевкой не назовёшь. Так в уходящем году военные поставки для украинской армии в среднем в месяц составляли $3-4 млрд.

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   Но лишь беседой с главой США Зеленский не ограничился: украинский «босс» решил попытать счастья в личных переговорах с конгрессменами от республиканской партии в надеждах убедить их отступить от национальных интересов и живо заинтересоваться судьбой Украины. Но противники демократов лишь вяло пожимали плечами и «удивлялись», что в своих просьбах и аргументах украинский лидер не сказал им ничего нового.

#джо байден
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