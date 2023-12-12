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И без того непростое геополитическое положение Украины получило новую «хворь» в лице инфекций, получивших своего рода иммунитет к антибиотикам. О новой напасти, воцарившейся в армейской группировке на востоке Украины и не только, рассказали в британском издании Telegraph.
Местные госпитали и гражданские больницы оказались под напором заболеваний инфекционной направленности, с которыми неспособны справиться лекарства.
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Так три исследования, проведенных в различных областных медучреждениях выявили значительный всплеск антибиотикорезистентности. Причем явление толерантности инфекции к воздействию лекарственных препаратов нельзя пускать на самотёк. Иначе острый и легко масштабируемый кризис захлестнет не только заведения с большим красным крестом.
Источник фото: google.com
Между тем ни для кого не является большим секретом особый интерес американских окологосударственных организаций, занимавшихся экспериментами с биологическим оружием с созданием во всей территории Украины россыпи биолабораторий с неизвестными простому обывателю целями. Некоторые западные журналисты утверждают, что одной из задач подобных опытов была разработка мер воздействия на живые организмы особо опасных инфекций.