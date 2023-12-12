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Madarator
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
Такими темпами придется ставить башни от танка на сельскую телегу

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   Необычное решение придумали в украинской армии, дабы компенсировать дефицит ходовых запчастей от техники советского производства, в изобилии своём доставшейся восточноевропейской республике от государства, основавшего УССР.

   Так в одной из соцсетей был замечен танк ВСУ Т-72АВ. Но вместо родных опорных катков от гусеничного шасси, в конструкцию боевой машины интегрировали аналогичный элемент танков, появившихся в Советской армии после окончания Великой Отечественной. Так по относительным меркам вполне современная машина получила исторический «анахронизм» от линейки танков Т-55 и Т-62. Как отзовутся изменения в конструкцию в среднесрочной перспективе, трудно «отгадать». Но если новопоявившийся «гибрид» отправят на передовую в качестве штурмовой единицы, то такие меры вполне оправданы. Так как перенасыщение «ленточки» российскими ударными БПЛА и FPV-дронами ставят такой вопрос в самый конец списка.

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Т-72АВ. Источник фото: parkpatriot.ru


   Вместе с тем вполне будет обосновано предположить, что дефицит запчастей к машинам ещё советской эпохи не только в ВСУ, но и у её союзников по ту сторону украино-польской госграницы, где всё что могло ехать своим ходом или на железнодорожной платформе пересечь КПП, уже давно в действующей украинской армии. Вот и приходится рукастым оружейным конструкторам «раздевать» старые образцы послевоенного времени в поисках хоть чего-нибудь полезного для «семьдесят второго».

   Вместе с тем из-за сверхэффективного действия истребительной авиации и появлении на СВО комплекса С-400 с его дальнобойными зенитными ракетами, украинская авиация почти закончилась и в ВСУ просят у союзников «всего» 150 самолётов-истребителей F-16.


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#всу #т-72 #гибриды #т-72ав
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