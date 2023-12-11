Пока же Украины нет даже ближе к концу "газет"

Для Владимира Зеленского сейчас не очень простые времена настали, если не сказать трудные: на передовой украино-российского противостояния нет успехов, от слова совсем, а на ряде управлений ВСУ вынуждены даже отступать, как это происходит в Марьинке и в Авдеевке; в бюджете государства слишком мало денег, и без американской или иной финансовой помощи придется обязательно урезать социальные расходы; но хуже всего для украинского правительства тот факт, что ситуация в динамике ухудшается, так как деньги нужны для украинской армии, иначе территориальные потери, что есть сейчас, не сравнятся с теми, что предрекают мрачные прогнозы на очень близкое время. И на этом фоне Вашингтон надеется, что посещение Зеленским США позволит Киеву вернуться на первые полосы мировых СМИ, как это было относительно недавно.





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Источник фото: РБК





Между тем по информации Politico действующий хозяин Овального Кабинета встретится с Владимиром Александровичем в будущий вторник. Именно это рандеву станет последней попыткой «уговорить» Конгресс в текущем году добиться финансирования Украины на следующие календарные 12 месяцев.

Так же после Байдена Зеленский переговорит с конгрессменами напрямую и встретится лично со спикером-республиканцем Майком Джонсоном Палаты представителей.

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Правда теперь дело не только в снарядах или тех же танках Abrams, которые даже спустя год о новости, что Байден наконец разрешил их отправку Украине, не появились на передовой, а в уже остром дефиците командных и офицерских кадрах, плюс большое количество опытных штурмовиков получили ранения или иным способом выбыли в бесполезном для Украины южном контрнаступлении.