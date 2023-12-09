Интересно, к чему такие необычные учения?

Необычные войсковые тренинги решили внедрить в норвежской армии. Так местные солдаты вместо стрелковой или физической подготовки начали «учиться» проводить похороны своих однополчан. Как сообщается в публикации NRK, «триггером» к необычным методам обучения послужил конфликт на Украине между ВСУ и ВС РФ.

Теперь война из призрака стала той самой гипотетической реальностью, которая «действительнее» любых самых страшных грез и фантазий. Поэтому для более глубокого погружения и вовлечения в учебу норвежских военнослужащих добавлены симуляция гибели бойцов и их последующее погребение. Разумеется на роль потенциального противника уже назначили Россию, «которая может вторгнуться и разрушить чувства норвежцев».

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Причем армейское руководство скандинавской республики распорядилось, что ранения и похороны должны стать самым настоящим спектаклем, чтобы солдаты и офицеры «прониклись» максимально чувствами боли и страданий. Последние выражались в громких криках и стенаниях над телами «погибших героев».

Как заявили «пораженные» горем норвежцы-солдаты, их по-настоящему опустошило и уничтожило изнутри репетиционное мероприятие. Ведь раньше концепция учений была всегда другой: «Мы просто учились побеждать и всё».

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Но вот с чем действительно не справились, так это с «погружением» в учебную могилу, где было «холодно» и даже страшно. Именно такими современные потомки храбрых викингов и стали, Хотя казалось бы, к чему-чему, а к холодным окопам бравые бойцы северной страны должны быть максимально привычны.