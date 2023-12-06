"Скорость и точность" – девиз новой артиллерийской установки

Ассигнования на российскую армию и необходимое вооружение для нужд оной в следующем календарном году составят рекордные 11 трлн. рублей, что превышает подобный бюджет 2021 года в 3 раза. Случайное совпадение или нет, но именно весной следующего года изготовленный для ВДВ РФ артиллерийский комплекс САО «Лотос» должен пройти череду серьёзных госиспытаний, по результату и будет принято окончательное решение по его дальнейшей судьбе. Но судя по хорошим оценкам, полученным во время предварительных полигонных тестов, всё у «Лотоса» будет хорошо. О будущих экзаменах для самоходного артиллерийского оружия рассказали в РИА Новости, располагающих своим источником в стане производителя.





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Источник фото: rostec.ru





О том, что грядущие стрельбы и заезды по различным полевым препятствиям и маршрутам будут отличаться повышенной сложностью, должен говорить тот факт, что для прохождения «полосы сопротивления» подготавливается сразу несколько вариантов бронетехники. Правда из-за наличия неких конструктивных замечаний к устройству орудийной башни, сроки гостестирования сдвинулись с минувшей осени на грядущую весну.

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Нововведения в отличие от «классических» САУ позволят новой технике вести быстрый и точный огонь благодаря внедрению элементов механизированной укладки боекомплекта и помощи в наведении на предполагаемую цель со стороны автоматизированных устройств. Так же повышена защищённость корпуса и способности вести прицельный огонь в сложных погодных условиях. В качестве транспортного шасси используется образец от БМД-4М.