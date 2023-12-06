То самое легендарное: "И ты Брут"?

Есть определенные факторы, указывающие на то, что системная поддержка Украины заканчивается. Об этом нельзя наверняка утверждать, но ряд событий, происходящих прямо сейчас по всему миру, заставляет усомниться в актуальности на текущий момент той самой легендарной фразы, что «Весь мир с нами», сказанной в отношении Украины рядом политиков восточноевропейской республики. Публичные разочарования для Киева идут валом, один за другим, по несколько раз на дню. Так одно из самых значимых поступило из США, где местные конгрессмены в пылу спора на секретном брифинге, созванном по поводу желания оппонентов из демократического стана убедить своих визави из республиканской партии проголосовать за пакет военной помощи для Украины, окончился ещё большими дрязгами между двумя политическими лагерями. Услышав результаты собрания и ознакомившись, что последующее голосование в Конгрессе по результатам встречи провалено, президент Джо Байден назвал всё происходящее «чистым безумием».





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Источник фото: rg.ru





И словно наперед зная о большой трещине в той самой двухпартийной поддержке Украины со стороны США, руководитель немецкого Минобороны ФРГ Борис Писториус прямо заявил, что его правительство и Олаф Шольц делают всё возможное для поддержки Владимира Зеленского и его армии. И такой же деятельностью занимается вся Европа. Но есть одно но: подобная помощь не является нечто большим, чем могут некоторые представить. Германия — не союзник Украины. У них нет одного общего альянса.

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Как говорится, ничего личного. Но вы там держитесь. Если сможете.